¡Confirmado! Billy Idol dará concierto en CDMX este 30 de noviembre de 2025

agosto 5, 2025

El legendario Billy Idol regresará a la Ciudad de México para ofrecer su primer concierto en la capital desde 2024. La cita será el 30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, como parte de su nueva gira internacional titulada It’s a Nice Day To… Tour Again!.

Este esperado espectáculo marcará un nuevo encuentro entre el ícono del punk y el público mexicano, en un recinto con capacidad para miles de asistentes, que promete vibrar al ritmo de los clásicos y las nuevas composiciones de una carrera que ha influido generaciones.

Entradas disponibles a partir del 7 de agosto; conoce precios y puntos oficiales de venta

Los boletos para el concierto estarán disponibles en Preventa Banamex el 7 de agosto a las 11:00 a.m., y en venta general a partir del 8 de agosto a través del sistema Ticketmaster y directamente en la taquilla del Estadio Alfredo Harp Helú.

Los seguidores también podrán consultar detalles adicionales sobre boletaje y fechas del tour en el sitio oficial billyidol.net/tour, donde se encuentra información actualizada sobre su agenda mundial y productos oficiales. Se anticipa alta demanda para esta fecha en la capital mexicana.

Un nuevo capítulo en su carrera con Dream Into It, su álbum más reciente con Avril Lavigne

En abril pasado, Billy Idol lanzó su nuevo álbum Dream Into It bajo el sello Dark Horse Records. Este trabajo discográfico incluye el sencillo “77 (feat. Avril Lavigne)” y ha sido recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público. Alcanzó el Top 10 en listas de ventas de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

Este lanzamiento representa una muestra más de la vigencia artística de Idol, quien ha sabido evolucionar musicalmente sin renunciar a sus raíces. Con casi cinco décadas de trayectoria, su capacidad para colaborar con artistas de nuevas generaciones reafirma su lugar como una figura intergeneracional del rock.

Entre documentales, reediciones en vinilo y escenarios globales, Idol reafirma su legado en el rock

Además de su gira mundial, Billy Idol es el protagonista del nuevo documental Billy Idol Should Be Dead, dirigido por el ganador del Grammy Jonas Åkerlund y estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. La producción recorre su vida y carrera con material de archivo inédito, entrevistas personales y relatos de familiares, colegas y colaboradores.

En paralelo, el artista continúa celebrando su historia discográfica. Tras conmemorar los 40 años de su icónico álbum Rebel Yell con una Edición Expandida Deluxe, este 15 de agosto de 2025 lanzará reediciones en vinilo de tres títulos esenciales: Charmed Life, Whiplash Smile y el EP Don’t Stop. Estas versiones estarán disponibles en vinilo negro estándar y en ediciones limitadas con colores como lavanda, mandarina opaco y amarillo limón.

Con una carrera que comenzó en 1977 con Generation X, y una etapa solista iniciada en 1982, Billy Idol ha logrado mantener una conexión auténtica con sus fans, sin frenar su impulso creativo. La gira mundial, los nuevos proyectos y su constante actividad artística confirman que sigue siendo una de las figuras más relevantes del rock ‘n’ roll contemporáneo.