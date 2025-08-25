Confirma gobernadora construcción de dos penales más para Veracruz 

agosto 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Para el 2026 se contempla el inicio de la construcción de dos nuevos Centros de Reinserción Social (CERESOS) estatales, confirmó la gobernadora Rocío Nahle García.

Luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés anunciara este proyecto, la mandataria reconoció que existe una sobrepoblación penitenciaria.

“Tenemos contemplado el próximo año que el Estado pueda iniciar la construcción de 2 penales, tenemos una sobrepoblación y hay varios penales, algunos requieren reubicación”, dijo.

Nahle García indicó que las autoridades de seguridad del estado le mostraron los proyectos, uno para un penal de mediana seguridad y otro para reos de alta peligrosidad.

Sobre el que se construye por parte de la federación, aclaró que ese es del gobierno federal, por lo que no puede contabilizarse para disminuir la población de personas privadas de su libertad.

“Creo que ya salió bien no sé este, pero lo trae la Federación porque incluso yo cuando lo solicité me dijeron es de la Federación y lo va a usar la Federación está bien. Pero aparte de eso necesitamos dos vamos a ver vamos a ver el proyecto”, finalizó.