Confirma gobernadora 10 fallecidos en accidente de Zontecomatlán y uno en La Palma por lluvias

diciembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se mantiene en 10 el número de personas fallecidas a consecuencia del accidente de un autobús de pasajeros en el municipio de Zontecomatlán, en la zona norte de la entidad veracruzana, ocurrido el pasado 24 de diciembre por la tarde, confirmó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria de Veracruz detalló que las personas lesionadas se atienden en hospitales de Hidalgo y Veracruz, una de ellas fue trasladada del Hospital de Chicontepec a Tuxpan para una cirugía urgente y ahora se encuentra en recuperación.

“Tanto la empresa, el seguro de la empresa, como el gobierno del estado inmediatamente actuó para darle atención médica. Protección Civil ha estado al tanto y también la Secretaría de Seguridad Pública”.

SE ATIENDE A POBLACIÓN DE LA PALMA

POR INUNDACIÓN

Por otra parte, Nahle García informó que se implementó el Plan DN-III de auxilio a la población, derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona de Los Tuxtlas, mismas que en la comunidad de La Palma el río se desbordó.

“Primero tuvimos afectación en un centenar de casas, donde el Ejército entró con el Plan DN-III para limpiar las casas, entró de 30 a 40 centímetros de agua en las viviendas, pero no hubo desgracias que lamentar. Ayer volvió a llover fuerte en la zona de Los Tuxtlas, la misma comunidad presentó anegaciones y tenemos el saldo de una persona que iba en caballo y al tratar de cruzar un vado fue arrastrado por la corriente del agua”.

La mandataria indicó que se envió maquinaria pesada para ayudar a limpiar y levantar palotada que atrajo el agua y el lodo.

“Se llevó alimentos a las personas, entonces hoy vamos a ver el plan porque seguramente vamos a estar trabajando ahí en las próximas horas, pero estamos alertas en todo el estado”, dijo.