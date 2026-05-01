Querétaro anuncia la salida de siete jugadores tras el Clausura 2026

abril 30, 2026

El camino de los Gallos Blancos de Querétaro en el torneo Clausura 2026 ha llegado a su fin y ha comenzado una reestructuración profunda en la plantilla. Tras una campaña que se quedó corta en resultados, la directiva oficializó la salida de siete futbolistas que ya no entran en los planes de la institución para el próximo semestre.

A través de sus redes sociales, el club queretano lanzó un mensaje directo que marca el inicio de una etapa de cambios. El objetivo es claro: dejar atrás la irregularidad y la falta de contundencia que condenaron al equipo a ver la Liguilla desde casa.

Las piezas que dejan el nido

La lista de jugadores que no continuarán en el club incluye nombres que tuvieron distintos grados de protagonismo, pero que en conjunto no lograron elevar el nivel competitivo del grupo. Los futbolistas que causan baja son:

Fernando González

Jhojan Julio

Luis Villegas

Eduardo Armenta

Luis Gutiérrez

Lucas Rodríguez

Jaime Gómez

Aunque la despedida institucional incluyó palabras de agradecimiento por su paso en la entidad, el trasfondo deportivo es una señal de que el proyecto busca una renovación estructural.

Un balance para el olvido

Los números del Querétaro en este Clausura 2026 explican la urgencia de esta “limpia”. El equipo finalizó en la posición 11 de la tabla general, cosechando apenas 20 puntos. El registro final de cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas reflejó a un equipo que nunca pudo consolidarse ni ser protagonista.

Con esta sacudida, la directiva de los Gallos Blancos envía un mensaje de exigencia a quienes se quedan y a los futuros refuerzos. La mirada ya está puesta en el Apertura 2026, torneo en el que la afición espera ver un equipo con una identidad renovada y con la capacidad de competir.