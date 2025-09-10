Confirma fiscal Hernandez que son dos los cuerpos localizados en Coxquihui 

septiembre 10, 2025

*Evita decir si se trata del ex candidato a la alcaldía de ese municipio, el morenista Ramón Valencia, secuestrado hace dos días

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans confirmó que son dos los cuerpos localizados en el municipio de Coxquihui a la altura del Puente Mediodía, aunque evitó revelar si se trata del ex candidato de Morena a la presidencia municipal.

Entrevistada posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla la encargada de la procuración de justicia consideró que será en el transcurso del día cuando se pueda confirmar las identidades de las víctimas.

«Estamos en ese proceso, de manera inmediata cuando tuvimos noticias la trilogía actuó de manera inmediata en el levantamiento de estos cuerpos, se que fueron dos y estamos en el proceso de identificación, por cuestión legal no podemos adelantarnos hasta que no se haga la identificación oficial”.

Y sobre la privación ilegal de la libertad del ex candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, Ramon Valencia Perez (de quien se dice es uno de los cuerpos localizados esta mañana) explicó que se tiene abierta la carpeta de investigación.

“Nosotros iniciamos por noticia criminal, hemos estado trabajando cerca de la familia, dando el acompañamiento y de manera inmediata, fuerzas federales, la Defensa, Seguridad Pública, haciendo actos de investigación que nos permitan estudiar la estructura delictiva y lograr la judicialización pronto”.

Cuestionada si la localización de los dos cuerpos y la privación del ex aspirante a la presidencia municipal podrían estar relacionados, Hernandez Giadans sostuvo que son varios puntos que se deben considerar, antecedentes y eventos previos.

Hay que recordar que este miércoles se dio a conocer la localización de restos humanos en la zona de Coxquihui en el Puente Mediodía, los primeros reportes hablan que se podría tratar de Ramón Valencia Perez, ex aspirante a la alcaldía e hijo de Germán Anuar Valencia, quien fuera asesinado en el primer día de las campanas del 2025.

SON DOS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN

HOMICIDIO DE EX ALCALDE DE LAS MINAS

Por otra parte, en relación al asesnato del ex alcalde de Las Minas, Melquiades Alarcon Caro ocurrido el pasado 28 de agosto, junto con su hijo, la Fiscal General indicó que son dos líneas de investigación y se esta compartiendo información con fuerzas federales y estatales.

“Pronto vamos a judicializar esa carpeta, por secrecía no podemos dar demasiada información, pero espero que pronto haya información relevante, es una carpeta que se va a judicializar pronto”, señaló, al tiempo de que negó que haya detenidos por este caso.