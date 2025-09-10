Concluye recuento de votos en Poza Rica; TEV analizará boletas reservadas

septiembre 10, 2025

Xalapa, Ver., 10 de septiembre de 2025.- Después de cinco horas de trabajo, personal del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y representantes de los partidos políticos concluyeron la apertura y recuento de los 51 paquetes electorales de la elección municipal de Poza Rica.

La diligencia se realizó como parte de la resolución de los recursos de impugnación al cómputo final de la elección del 1 de junio. Durante el procedimiento se revisaron las boletas, se contabilizaron nuevamente los votos y se reservaron aquellas papeletas en las que había duda sobre el sentido del sufragio.

El representante de Morena, Gabriel Zúñiga, informó que su candidata, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, logró recuperar al menos 70 votos durante el recuento, y que varias papeletas fueron reservadas para su análisis posterior por parte de los magistrados.

“Apenas se está llenando el acta, pero hoy sí hubo reserva de votos para que los magistrados en sesión privada puedan ver la validez de esos votos en los que nosotros consideramos”, explicó Zúñiga.

Las boletas se reservaron por presentar marcas en dos o más partidos, contener palabras como “sí” o “no”, o nombres de ciudadanos inscritos en ellas. Los magistrados deberán determinar si estas son válidas y a favor de qué candidato contarán.

En el cómputo original, el alcalde electo Emilio Olvera (MC) obtuvo 15,384 votos, contra 14,714 de Rodríguez Rodríguez (Morena), una diferencia de apenas 670 sufragios.

La sesión privada para revisar las boletas reservadas se prevé para el 17 de septiembre; en caso de que se modifique el resultado final, el TEV deberá instruir al OPLE a actualizar la entrega de la constancia de mayoría.

Emilio Olvera denuncia intento de revertir su triunfo

Previo a la conclusión del recuento, Emilio Olvera denunció que ha perdido 719 votos tras la apertura de 33 de los 51 paquetes, lo que, de mantenerse la tendencia, podría revertir el resultado de la elección.

El alcalde electo acusó al TEV de avalar un “fraude electoral” y advirtió que acudirá a instancias jurisdiccionales para que se respeten las actas de escrutinio y cómputo o, en su caso, se anule la elección por las irregularidades detectadas.