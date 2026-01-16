Con Veracruzana Protegida se logró reducción del 6 por ciento en violencia intrafamiliar: Reyes Garcés

enero 16, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A través de la atención con la aplicación de Veracruzana Protegida, se logró una reducción del 6 por ciento en los índices de violencia intrafamiliar en el estado de Veracruz durante el 2025 en comparación con el 2024, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Alfonso Reyes Garcés.

El funcionario estatal destacó que se ha brindado, desde su implementación, protección inmediata a mil 702 mujeres en riesgo.

“Este proyecto ha sido parteaguas en la seguridad de las veracruzanas, con el cual se ha brindado protección inmediata a mil 702 mujeres desde su implementación. Con esto se ha logrado una reducción del 6 por ciento en el delito de violencia intrafamiliar en comparación con el 2024”.

Asimismo, destacó que se entregaron vehículos (patrullas) que se destinarán prioritariamente a la atención las órdenes de protección otorgadas por jueces en el Poder Judicial a través de la aplicación Veracruzana Protegida, en los municipios de Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos.

Reyes Garcés, dijo además, se fortalecerán las acciones en todo el estado para garantizar la seguridad de las veracruzanas en la vía pública, con la creación de corredores seguros, seguridad en el transporte público y apoyo inmediato por medio de aplicaciones móviles.

“De tal forma que podamos proteger a las mujeres en el estado en el lugar en donde requieran y de la forma más expedita segura”.