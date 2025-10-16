Colectivo “María Herrera” de Poza Rica busca desaparecidos por inundaciones

octubre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica anunció su incorporación oficial a las labores de localización de personas que se encuentran desaparecidas tras las graves inundaciones registradas la madrugada del pasado viernes 10 de octubre en la ciudad.

Maricel Torres, integrante de la agrupación, declaró que el colectivo ha dividido sus fuerzas para cubrir varias frentes. Mientras un grupo de sus integrantes trabaja coordinadamente con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), otro equipo se enfoca en las labores de limpieza y apoyo en las viviendas de los propios compañeros que resultaron afectados por el desastre natural.

“Hoy nuestro colectivo, Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica, Veracruz, se agrega a las labores de búsqueda. Hoy estamos colaborando como colectivo para poder ayudar y encontrar a quienes no se han encontrado», señaló Torres.

La activista aprovechó para visibilizar el módulo de atención que se ha instalado para dar soporte a las familias afectadas.

«Quiero visibilizar que aquí, en Liverpool, por el lado del estacionamiento, hay un módulo de atención a las personas que no encuentran a sus familiares. Serán atendidos por la Comisión Nacional de Búsqueda», precisó Torres.

El colectivo exhortó a la ciudadanía a acudir a este punto si tienen algún familiar que no ha sido localizado desde el desastre, a fin de que las autoridades puedan brindarles la ayuda necesaria y concentrar la información de las personas no localizadas.

Con esta acción, el colectivo María Herrera, conocido por su lucha constante por la verdad y la justicia, extiende su labor humanitaria a la crisis derivada del impacto de las inundaciones en Poza Rica.