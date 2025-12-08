Rocío Nahle supervisa obras de desazolve en Poza Rica

diciembre 8, 2025

Poza Rica, Ver., lunes 08 de diciembre de 2025.- Durante su gira de trabajo en Poza Rica, la gobernadora Rocío Nahle García, acompañada de la presidenta municipal electa Adanely Rodríguez Rodríguez, supervisó las labores de dragado, desazolve y conformación de taludes en el afluente que atraviesa la colonia Floresta y desemboca en el río Cazones.

Informó que en esta colonia la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) concentra parte de la maquinaria y la tubería destinadas a rehabilitar los tramos de drenaje colapsados; además, de llevar a cabo labores de limpieza de la red de drenaje, la construcción de los sistemas pluvial y sanitario, así como la rehabilitación de vialidades.

Al tratarse de una de las colonias más afectadas por las lluvias extraordinarias de octubre, el titular de la dependencia, Leonardo Cornejo Serrano, detalló a la Mandataria el proyecto de revestimiento del afluente con concreto hidráulico en talud y losa de fondo, con el fin de prevenir nuevas afectaciones.

Como parte de las tareas de atención a la emergencia, la SIOP ha realizado el retiro de desechos del arroyo, la limpieza interior de viviendas, mejoras en la urbanización y el reemplazo de tuberías, trabajos que continúan en proceso.

Asimismo, la Gobernadora y la Presidenta Municipal Electa revisaron el avance en el trámite de los terrenos puestos a disposición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la construcción de viviendas destinadas a familias que habitan en zonas de riesgo.

Al término de la supervisión, Rocío Nahle refrendó el compromiso de que Poza Rica quedará mejor que antes, cumpliendo la palabra empeñada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.