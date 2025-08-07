CNDH asegura que se había advertido de ingobernabilidad en penales desde 2023

CNDH asegura que se había advertido de ingobernabilidad en penales desde 2023

agosto 7, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió fallas estructurales en el sistema penitenciario veracruzano y urgió implementar medidas de seguridad y gobernabilidad en los penales, lo anterior, tras el motín que se registró el sábado pasado en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan.

Luego de los hechos violentos registrados el 2 de agosto, donde murieron 8 personas y 10 más resultaron lesionadas por golpes y quemaduras, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la CNDH indicó que información recabada en medios de comunicación y reportes de la SSP el motín fue en respuesta a presuntos actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de internos hacia otros y sus familias.

Asimismo, el organismo recordó que desde hace dos años, en 2023, durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez se alertó sobre la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, operatividad y respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios.

En el caso del penal de Tuxpan, se calificó en ese entonces en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 con 7.01, resaltando deficiencias como la falta de programas para prevenir la violencia, carencia de mecanismos de queja, supervisión deficiente, ausencia de normatividad interna y clasificación inadecuada de personas privadas de libertad.

Exigió salvaguardar los derechos a la salud, integridad, vida y contacto con el exterior de las personas internas. También pidió garantizar atención médica, alimentación e higiene, con énfasis en menores de edad y grupos vulnerables.

Demandó eliminar las prácticas de cogobierno, reforzar la plantilla de custodios y aplicar estrictamente los protocolos ante situaciones de violencia.

“Se pide verificar que, en este y cualquier evento violento al interior de los centros penitenciarios de esa entidad, se actúe conforme a los protocolos y manuales establecidos”.

La CNDH anunció que se mantendrá vigilante de las acciones que emprendan las autoridades estatales para restablecer la seguridad en el penal de Tuxpan, atender las causas del motín y brindar apoyo a las personas afectadas y a sus familias.