Cielo nublado y chubascos en Veracruz

noviembre 14, 2025

Este día, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur). Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia.





El Servicio Meteorológico Nacional vigila un canal de baja presión sobre el sureste mexicano; así como la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país. Toda la información en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de noviembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (este y sur) y Chiapas (este y noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (noroeste), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.



Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.



Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 14 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 14 de noviembre de 2025:



Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y posibles trombas marinas: costas de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones y deslaves, así como crecida de arroyos. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de Baja California; ambiente fresco en la región y muy frío con posibles heladas en zonas del norte de Baja California. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento del oeste y noroeste de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Baja California, y de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado con chubascos en el noroeste de Sonora. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sinaloa. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido. Viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Sonora y rachas de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias fuertes en Chiapas (este y noreste); mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente frío con heladas en zonas altas de Veracruz, y fresco a templado en el resto de la región. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de componente este de 20 a 35 km/h y rachas de hasta 50 km/h en Veracruz y Tabasco, y rachas de 50 a 60 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Durante la mañana, ambiente fresco y durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur) y fuertes en Campeche (este y sur); dichas lluvias podrían originar encharcamientos e inundaciones. Chubascos en Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de atura y posibles trombas marinas en costas de Quintana Roo.

Mesa del Norte: Durante la mañana, cielo despejado, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí, así como ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca). Sin lluvia en el resto de la región. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua y Durango; y rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío con heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra). Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Othón P. Blanco, Q. Roo, 15.0; Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chis., 2.0 y Actopan, Ver., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 37.6; Puerto Ángel, Oax., 35.8; Colima, Col., 35.7; La Paz, B.C.S., 35.2; Ciudad Guzmán, Jal., 34.5; Ejido Nuevo León, B.C., Acapulco, Gro., y Tapachula, Chis., 34.0; y Tacubaya, CDMX, 25.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Temosachic, Chih., 1.5; Toluca, Edo. Méx., 2.2; Pachuca, Hgo., 3.7; San Luis Potosí, S.L.P., 3.8; Tlaxcala, Tlax., 5.5; Aeropuerto, CDMX, 7.0; Puebla, Pue., 7.6 y Durango, Dgo., 7.7.