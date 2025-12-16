CIDH determina que México es responsable por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio en 2007

diciembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, las graves lesiones y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurridas en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

En su sentencia, emitida el martes 16 de diciembre y leída por el juez Rodrigo Mudrovitsch, la Corte concluyó que Ernestina fue violada por integrantes del Ejército mexicano y que estos hechos constituyeron un acto de tortura. Determinó además que la falta de atención médica oportuna y adecuada contribuyó directamente a su fallecimiento.

El Tribunal señaló que el Estado incumplió su obligación de investigar el caso con la debida diligencia, especialmente por tratarse de violencia sexual contra una mujer indígena adulta mayor. La investigación, indicó, estuvo marcada por prejuicios, estereotipos y la ausencia de un enfoque de género e intercultural, lo que impidió el acceso a la justicia para sus hijas e hijos.

La Corte también subrayó que Ernestina no contó con intérpretes de náhuatl durante su atención médica, lo que vulneró su derecho a la salud. Tras permanecer más de 10 horas sin atención especializada, murió en el Hospital Regional de Río Blanco.

Como medidas de reparación, el Tribunal ordenó al Estado realizar una investigación penal exhaustiva, ofrecer atención médica y psicológica a los familiares, otorgar becas educativas a sus descendientes, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y garantizar servicios de intérpretes en hospitales y fiscalías, entre otras acciones.

La Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia hasta que el Estado mexicano acate en su totalidad las medidas ordenadas.