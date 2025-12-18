Sentencia de la Corte IDH evidencia deuda del Estado con mujeres indígenas y pobres

diciembre 18, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario vuelve a poner en evidencia las deudas estructurales del Estado mexicano con las mujeres, en especial con aquellas que viven en condiciones de pobreza, marginación y en comunidades indígenas, advirtió Esmeralda Lexciur Ferreira, integrante de la organización Abogadas con Perspectiva.

En entrevista, recordó que Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, fue víctima de violencia sexual, tortura y homicidio en 2007, presuntamente a manos de elementos del Ejército mexicano, en un contexto de militarización impulsado durante el gobierno federal de Felipe Calderón.

Señaló que el caso se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida contra mujeres indígenas durante la llamada guerra contra el narcotráfico y dejó una profunda huella en comunidades de la región de las Altas Montañas.

“Este caso nos viene a recordar que la justicia puede tardar, pero llega; sin embargo, también nos recuerda que el país sigue teniendo muchas deudas con las mujeres, particularmente con las mujeres pobres, marginadas y de comunidades indígenas”, expresó.

La abogada destacó que la resolución representa un acto de justicia para la familia de la víctima y para la región, pero también implica obligaciones claras para el Estado mexicano y para Veracruz.

Lexciur Ferreira subrayó que la sentencia confirma que la estrategia de militarización dejó un saldo de graves violaciones a los derechos humanos y llamó a vigilar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte, que incluyen plazos de hasta dos años para implementar acciones estructurales.