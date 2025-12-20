diciembre 20, 2025

CIDH condena a México por feminicidio de Lilia Alejandra en Ciudad Juárez

Por: Renato León A. -diciembre 20, 202510

Lilia Alejandra era madre de dos pequeños. / Foto: Nuestras Hijas de Regreso a Casa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición, tortura y feminicidio en 2001 de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años trabajadora de una maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La sentencia, notificada este viernes, señala que México violó el derecho a la verdad al no investigar adecuadamente el crimen “en un contexto de violencia sistémica e institucional contra la mujer” y de impunidad generalizada.

Este caso se enmarca en la ola de feminicidios que conmocionó a Ciudad Juárez hace más de dos décadas y representa la segunda condena contra México esta semana por la CIDH, después del fallo por la violación y muerte de una mujer indígena nahua. En 2009, el mismo tribunal ya había condenado al país por los asesinatos del conocido “Campo Algodonero”.

García Andrade desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de su trabajo. Su madre, Norma Andrade, denunció el hecho ante la policía sin que se actuara con diligencia. Siete días después, el cuerpo de la joven fue hallado en un terreno baldío; la autopsia determinó que murió por estrangulamiento manual tras un ataque sexual.

La investigación, a cargo de diversas fiscalías entre 2001 y 2010, no tuvo avances significativos y presentó fallas en el análisis de pruebas. Actualmente hay un proceso en curso desde 2023 contra un sospechoso.

La sentencia también condena al Estado por no investigar con “debida diligencia” los dos atentados sufridos por Norma Andrade mientras buscaba justicia para su hija, hechos que permanecen impunes. La madre se convirtió en una activista de derechos humanos tras el feminicidio.

La Corte ordenó al Estado concluir las investigaciones, ofrecer disculpas públicas y adoptar medidas para la no repetición.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y Mujeres afirmaron que analizarán el fallo de forma “detallada e integral” para definir las acciones que permitan cumplir con las medidas de reparación.