Chivas confirma la salida de Javier “Chicharito” Hernández

diciembre 11, 2025

Las Chivas hicieron oficial la salida de una de sus leyendas, Javier “Chicharito” Hernández Balcázar, con un comunicado que fue compartido en todas sus redes sociales. El delantero mexicano vivió su segunda y última etapa con los colores rojiblancos.

El delantero de 37 años debutó en el lejano 2006 con la playera del rebaño; ese mismo año ganó la 11 y, con el paso de los años, se fue ganando el cariño de una afición tan grande y exigente. El momento clave fue 2010, cuando logró el campeonato de goleo, siendo su galardón de despedida para ser fichado por el Manchester United de Inglaterra.

Con una década en el fútbol europeo, en equipos como Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham y Sevilla, además de convertirse en el máximo goleador de la historia de México, marcó a una generación y se consagró como leyenda nacional al ser uno de los mejores arietes que ha dado el suelo azteca.

Luego de varias lesiones y una edad más veterana, volvió al continente americano con el LA Galaxy de la MLS; sin embargo, una rotura de ligamento le impidió jugar la segunda mitad de sus tres temporadas en las que estuvo.

Ya con una debacle en su rendimiento y llegando casi al ocaso de su carrera, en enero de 2024 fue presentado con el estadio lleno en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Para su mala fortuna, su regreso tuvo más polémicas y críticas que goles o buenos momentos.

En su primer torneo, después de una extensa recuperación, logró anotar un gol contra el Puebla. Esa sería la última temporada en buen estado, pues entre mediados de 2024 y noviembre de 2025 registró 12 lesiones.

Durante ese transcurso se volvió el foco mundial por una serie de videos en los que realizó comentarios con tintes machistas y misóginos, llegando hasta la presidenta, Claudia Sheinbaum, y siendo castigado internamente por el club y por la liga.

A pesar de todo, en esta Apertura 2025 se convirtió, por fin, en el líder que los de Verde Valle necesitaban. Entre mensajes de motivación y el acompañamiento de la estrella reciente de la cantera, Armando “La Hormiga” González, el “Chicharito” tomó ese rol que tanto le hacía falta a un equipo lleno de jóvenes.

Aunque la historia de su final fue todo lo contrario a lo esperado. En los Cuartos de Final tuvo la oportunidad de darle el pase a la siguiente fase a las Chivas desde los once pasos, pero su poco ritmo de juego y falta de goles culminaron en un penal errado.

Esa falla significó la eliminación del rebaño y el inicio de su despedida.

Tras hacerse oficial, “CH14” dejó un mensaje de agradecimiento, en el que también enfatizó el aprendizaje de este reto en su carrera.

“De niño en Verde Valle, a figura en la élite mundial. Siempre con amor profundo por el Guadalajara, un día sí y el otro también”, puntualizó en su publicación.

Aún se desconoce el futuro de Javier, si se retira o si buscará un nuevo equipo, pero su nombre y goles en el fútbol mexicano le dan el título de leyenda.