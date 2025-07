“Chicharito” pide disculpas tras declaraciones machistas

julio 24, 2025

El reconocido jugador mexicano de fútbol, Javier Hernández, también conocido como “Chicharito” o “CH14”, ha decidido pedir disculpas en una historia de Instagram, después de que en las redes se le acusase de machista y misógino por una serie de videos cortos en donde se pronuncia a favor de los roles de género.

Este jueves 24 de julio, el histórico delantero de la Selección Mexicana optó por disculparse por anteriores videos en donde hacia un llamado a las mujeres a alinearse más con su “energía femenina” y cumplir con actividades que erróneamente se le han atribuido a las mujeres como limpiar y ser guiadas por un hombre.

El ahora jugador de la Chivas escribió un mensaje en el que agradece al público por las críticas, y pide perdón por declaraciones que pudieron herir y causar división. Asimismo, aseguró que debido a esto trabajará para mejorar como persona y expresarse con más claridad y sensibilidad en temas delicados.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir”, se puede leer el mensaje que compartió el Chicharito.

Vale la pena recordar que hasta hace unos días la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció sanciones para el “Chicharito” debido a su penoso comportamiento, seguido de esto, el equipo donde juega el delantero mexicano, las Chivas de Guadalajara, se comprometió a tomar cartas en el asunto.