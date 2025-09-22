Celebra diputado 45 aniversario de la Universidad Pedagógica Veracruzana

septiembre 22, 2025

Xalapa, Ver., 22 de septiembre de 2025.- En el marco del 45 aniversario de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), el presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXVII Legislatura, diputado José Reveriano Marín Hernández, refrendó su compromiso de respaldar a esta institución en el impulso y promoción de proyectos que beneficien a las y los trabajadores de la educación, pero sobre todo, de aquellos que prevean un alto impacto en la sociedad para mejorar la educación de niñas, niños y adolescentes.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo se realizó este acto el cual registró la asistencia del rector y exrectores de esta casa de estudios y miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ante el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Luis María Aguilar Castillo; del rector y de la secretaria de Trabajos y Conflictos, ambos de la UPV, Mario Salomón Martínez Reséndiz y Alma Ruth Reyes Copete, así como de la secretaria delegacional de la D-II-24, Elsa Andrea Maldonado Alemán, el representante popular recordó que la Universidad Pedagógica nació con el objetivo de capacitar a aquellos maestros que ya estaban frente a grupo, pero que carecían del perfil académico, lo cual “era una exigencia de la sociedad y en su momento se cumplió con darles esa formación”.

Agregó que esta institución tuvo un inicio difícil, toda vez que eran pocas personas las que la integraban y que se situaba únicamente en Xalapa. No obstante ello, “ese gran espíritu de trabajo e intención de capacitar a las y los maestros ha hecho grande a esta institución y hoy cuenta con dieciséis centros escolares y una gran oferta en maestrías y doctorados, siendo una opción para las y los trabajadores de la educación”.

Para finalizar, el también secretario general de la sección 56 del SNTE precisó que siempre habrá una agenda pendiente y retos por enfrentar, ante lo cual hizo un llamado a las y los agremiados: “Caminemos juntos, porque la unidad es nuestra mayor fortaleza”.

El programa de este acto, al que asistió la vocal de la Comisión Permanente de Educación y Cultural del Congreso local, diputada Imelda Garrido Alvarado, estuvo conformado por ponencias sobre los diversos desafíos de la educación en Veracruz y en relación con el papel de las y los docentes.