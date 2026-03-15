Camionetitas de la Salud garantizan medicamentos en 10 centros de salud y el Hospital de Tlalixcoyan

Camionetitas de la Salud garantizan medicamentos en 10 centros de salud y el Hospital de Tlalixcoyan

marzo 15, 2026

>Inversión superior a 817 mil pesos refuerza la atención médica en la región.

Boca del Río, Ver., domingo 15 de marzo de 2026.- Para que nadie se quede sin medicamentos gratuitos, el Gobierno del Estado reforzó el abasto en 10 centros de salud y en el Hospital General de Tlalixcoyan, mediante las Camionetitas de la Salud y las Rutas de la Salud, estrategia que acerca insumos médicos a comunidades y cabeceras municipales.

Durante esta jornada de distribución se entregaron 3 mil 170 medicamentos y 3 mil 170 piezas de material de curación, con una inversión de 469 mil 701 pesos, destinados a los centros de salud de Boca del Río, Paso del Toro, Juan de Alfaro, Mara Espino, Cotaxtla, Piedras Negras, El Cocuite, Ignacio de la Llave, El Salitral y Tlalixcoyan.

De forma complementaria, el Hospital General de Tlalixcoyan recibió 6 mil 132 medicamentos y 3 mil 978 insumos de curación, con una inversión de 347 mil 343 pesos, lo que fortalece la atención hospitalaria en la región. Actualmente, la unidad reporta un abasto del 99 por ciento, garantizando la continuidad de tratamientos para las y los pacientes.

Durante el recorrido, la secretaria de Salud, Mariela Hernández García, acompañada por el delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, destacó que esta estrategia ha permitido alcanzar niveles históricos de abasto en la entidad, superando en varias regiones el 90 por ciento de cobertura.

Subrayó que el compromiso es que ningún veracruzano o veracruzana se quede sin su tratamiento, “estamos llegando a cada rincón, desde las cabeceras municipales hasta las comunidades más alejadas, fortaleciendo el sistema de salud con un sentido humano y eficiente”, expresó.

Luis Jair Vázquez Ocampo, médico del Centro de Salud Ignacio de la Llave, señaló que el abastecimiento permitirá mejorar significativamente la consulta en comunidades rurales, “en los centros de salud de zonas rurales suele haber mucha demanda y periodos de escasez. Antes teníamos entre 65 y 70 por ciento de abasto; con esta entrega seguramente alcanzaremos el 100 por ciento. Esto permite atender mejor a los pacientes y garantizar sus tratamientos”.

Por su parte, Laura Gutiérrez Naranjo, adscrita al Centro de Salud Juan de Alfaro, en Medellín, destacó que el suministro oportuno ha mejorado la atención integral, “con la llegada de las Camionetitas de la Salud estamos logrando surtir las recetas al cien por ciento. La población está muy contenta porque ahora puede recibir sus medicamentos de manera oportuna”.