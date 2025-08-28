Cafetaleros de Veracruz denuncian bloqueo a la Ley del Café

agosto 28, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Productores de Veracruz se pronunciaron en contra del bloqueo a la Ley del Café en el Congreso de la Unión, señalando la influencia de empresas transnacionales.

En conferencia de prensa, el asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis Callejas, señaló que esta situación afecta directamente a los cafetaleros de la entidad veracruzana.

“Y se iba a aprobar en el periodo ordinario y no se pasó al pleno, se iba a aprobar en el primer periodo extraordinario, no se pasó, al segundo extraordinario no se pasó, ¿qué está pasando?”, cuestionó.

Además, acusó la presunta presión del gobierno estadounidense para aprobar un Tratado de Libre Comercio que perjudica la economía mexicana.

“Y la verdad que el secretario Ebrard, y lo están diciendo en Estados Unidos, que ya aceptó que la negociación del Tratado de Comercio, con tal de mantener el arancel cero para todas estas empresas, está aceptando que se quite lo del fracking, lo de que no se pueda sembrar, o sea, que se pueda utilizar el fracking, que se pueda sembrar de maíz transgénico, lo del nefosato, si se invierte en el litio, en CFE, en Pemex, o sea, están aceptando todo, todo con tal de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, pero arancel cero que beneficia a las empresas”.

Celis Callejas acusó que la ley está detenida por intereses en empresas compradoras de café, afectando los precios en el estado de Veracruz.

Por tal motivo, pidieron a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que investigue abusos en el sector.