Drones lanzan explosivos contra Fiscalía en Tijuana

octubre 16, 2025

La Fiscalía General de Baja California informó que registraron un ataque con drones y explosivos en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Tijuana, el cual sólo dejó daños materiales: cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales, sin personas u oficiales heridos.

Este miércoles 15 de octubre, las oficinas de la FGE de Baja California fueron atacadas por drones, los cuales soltaron explosivos en la Unidad Antisecuestros del organismo, ubicada en Playas de Tijuana. Tras esto, elementos de la Guardia Nacional procedieron a disparar al artefacto para tratar de derribarlo, sin poder lograrlo.

“No es sobre la persona de algún servidor público es sobre nuestra institución, ya tenemos el antecedente de los anteriores y que de manera sorpresiva porque así fue que se recibió ese ataque y como lo comenté, desde la administración a mi cargo, hemos estado haciendo grandes trabajos de detenciones de temas de crimen organizado”, declaró María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California.

El mes pasado se registraron dos ataques a la Fiscalía Estatal, en específico a la Unidad de Robo de Vehículos en la Delegación Centenario y la Unidad Antisecuestros, en donde vehículos fueron quemados.

Debido a esto se ha comenzado a realizar un operativo para rastrear a los culpables, en el que participan elementos de Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Policía Municipal de Tijuana, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.