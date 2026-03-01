Atentan contra exalcalde de Ixtaczoquitlán en Fortín

febrero 28, 2026

Redacción/Xalapa. El exalcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, confirmó que fue víctima de un ataque armado la tarde de este sábado en el municipio de Fortín de las Flores.



De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en la colonia San José, cuando el exedil se desplazaba a bordo de su camioneta. Sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego en su contra, lo que generó una fuerte movilización policiaca en la zona.



Álvarez Pellico informó a través de sus redes sociales que resultó ileso y fuera de peligro. Sin embargo, trascendió que uno de sus escoltas habría resultado lesionado y fue trasladado para recibir atención médica.



Tras los hechos, elementos de seguridad municipal y estatal acordonaron el área mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos.

La Fiscalía Regional inició una carpeta de investigación para esclarecer el atentado y dar con los responsables.

El exalcalde condenó la agresión y adelantó que presentará la denuncia correspondiente, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.