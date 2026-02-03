Atacan a balazos la casa del alcalde de Banderilla

febrero 3, 2026

Redacción/Xalapa. La noche del lunes 2 de febrero de 2026 se registró un ataque con armas de fuego contra la vivienda del presidente municipal de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, generando fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 23:00 horas, sujetos desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra la fachada del domicilio, ubicado sobre la avenida Nicolás Bravo, en la zona conocida como La Calera, cerca de la intersección con la calle 5 de Mayo.

Testigos señalaron haber escuchado varias detonaciones que despertaron a vecinos y provocaron alarma entre los residentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales y agentes ministeriales se trasladaron al lugar tras recibir los reportes de detonaciones, acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias.

También llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar indicios balísticos y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

En la escena se observaron impactos de bala en la puerta principal del inmueble y en un vehículo estacionado frente a la casa, no hay reporte de personas lesionadas ni de detenidos relacionados con el ataque.

Hasta ahora, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un posicionamiento oficial sobre las posibles causas del atentado, y las investigaciones continúan en curso.

José Antonio Sangabriel Fernández asumió la presidencia municipal como suplente tras el fallecimiento del alcalde electo, Arnulfo Rodríguez González, quien murió en julio de 2025 poco después de la elección.