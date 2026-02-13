Ataque contra Christian Nodal y Ángela Aguilar fue circunstancial, aclara Sheinbaum

febrero 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el presunto ataque denunciado contra los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar no estuvo dirigido hacia ellos, sino que se trató de un hecho circunstancial relacionado con un operativo de seguridad en la zona por la que transitaban.

Durante su Mañanera desde Palacio Nacional, la primera mandataria de la nación explicó que ambos artistas “iban pasando en un lugar donde había un operativo” y que, por esa razón, se produjo el incidente.

Subrayó que no existió una agresión directa ni una intención específica en su contra.

“No tenía que ver ni con ellos ni con nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”, puntualizó Sheinbaum al descartar versiones que apuntaban a un ataque deliberado.

La presidenta informó además que, tras el suceso, se estableció comunicación inmediata con los involucrados para garantizar su seguridad y protección. Aseguró que tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar se encuentran en buen estado y sin afectaciones.

“Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección”, señaló.

Sheinbaum indicó que los detalles del incidente pueden darse a conocer con total transparencia y sugirió que los propios artistas o su equipo emitan un boletín para precisar lo ocurrido y evitar especulaciones. Reiteró que el hecho no debe interpretarse como un ataque dirigido hacia figuras públicas.

Finalmente, la presidenta llamó a manejar la información con responsabilidad, al tiempo que insistió en que el episodio fue producto de una coincidencia con un operativo de seguridad y no de una agresión intencional contra los intérpretes.