Ataque armado en la zona centro de Dolores Hidalgo, Guanajuato, deja tres muertos

noviembre 28, 2025

La noche de este jueves, dos motociclistas armados asesinaron a tres personas —dos hombres y una mujer— que platicaban afuera de un domicilio de la colonia Satélite, a unas cuadras de distancia del Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

El triple asesinato ocurrió en la calle Saturno, esquina con Prolongación Puebla, donde las víctimas se encontraban tomando bebidas alcohólicas. Las detonaciones interrumpieron la habitual tranquilidad de este pueblo mágico. Los vecinos, al percatarse que había personas lesionadas, reportaron el hecho al Sistema de Emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes al confirmar el reporte pidieron apoyo de ambulancias, por lo que llegaron paramédicos, los cuales solo confirmaron que las tres personas ya no contaban con signos vitales.

⇒ La zona quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y Secretaría de la Defensa Nacional para que peritos de la Fiscalía estatal realizaran el levantamiento de los primeros indicios y así abrir la carpeta de investigación para esclarecer el crimen.