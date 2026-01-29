Gabinete de Seguridad ya atiende caso de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

enero 29, 2026

En 15 días la Mañanera y Gabinete de Seguridad estará en Culiacán

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal ya atiende los hechos de violencia registrados en Sinaloa, entre ellos, el ataque armado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, así como el secuestro de 10 ingenieros de una minera canadiense.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que desde el gobierno federal se ha brindado respaldo al partido Movimiento Ciudadano y a las autoridades estatales.

Detalló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el dirigente nacional de ese instituto político para manifestar el apoyo institucional tras el atentado contra los legisladores.

Sheinbaum precisó que el Gabinete de Seguridad colabora de manera directa con el gobierno de Sinaloa y confirmó que ya se han realizado detenciones relacionadas con el ataque a los diputados, como parte de las investigaciones en curso.

Asimismo, anunció que realizará una visita a Sinaloa en los próximos días, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de reunirse no solo con autoridades estatales, sino también con ciudadanos y empresarios, para evaluar de manera integral la situación de seguridad en la entidad.

Aunque aclaró que la visita no se llevará a cabo esta semana y que aún se define si será la próxima o la siguiente, la presidenta subrayó que se reforzará la seguridad en el estado.

“Sí, por supuesto, todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa”, afirmó, al ser cuestionada sobre el despliegue de mayores acciones de seguridad en la entidad.