Abre FGE carpeta por ataque armado contra familia vendedora de Totomoxtle

agosto 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Una familia dedicada a la venta de hoja de maíz fue atacada a balazos en la comunidad El Aguacate, del municipio de Papantla, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, donde resultaron dos personas muertas y una niña de 4 años de edad resultó lesionada.

Fueron cuatro integrantes de la familia que venden totomoxtle en la región del Totonacapan fueron atacados el martes en una zona cercana a la carretera federal Poza Rica-Papantla.

Dos integrantes de la familia murieron en el lugar, Francisco Javier Garcia de 29 años y Alejo Anselmo García Perez de 33 y una menor de edad resultó herida de bala.

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos y confirmó que dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas, entre ellas una niña.

“Fiscales, peritos y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, con avances significativos”, finaliza el documento.