Asuntos Religiosos no tiene solicitud de permiso para templo satánico del puerto

octubre 27, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Hasta el momento no se ha recibido información o solicitud de permisos para la edificación de un «templo satánico» en el puerto de Veracruz, afirmó el director de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado, Edgar Eduardo Ruiz Cervantes.

El funcionario de la Secretaría de Gobierno aclaró que la dirección a su cargo no tiene la facultad para otorgar el registro a ninguna asociación religiosa, toda vez que corresponde a la Secretaría de Gobernación Federal.

«Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud» y ante el rechazo de asociaciones de padres de familia, representantes religioso, dijo, se respeta la libertad de credo.

Asimismo, indicó que al inicio de la administración estatal se tenían registradas 730 asociaciones religiosas y actualmente se tienen registradas 770.

Destacó que se tienen solicitudes de registro en qué se han canalizado para trámite ante la Segob.

Finalmente refirió que no se tiene denuncias formales sobre presuntos casos de extorsión a representantes católicos en la entidad veracruzana.