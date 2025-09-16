Asiste Alberto Islas a desfile de la Independencia

septiembre 16, 2025

Xalapa, Ver.- El presidente municipal Alberto Islas Reyes asistió al desfile conmemorativo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, acto que presidió en esta ciudad la gobernadora Rocío Nahle García.

En el desfile cívico militar también estuvieron presentes autoridades estatales encabezadas por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, así como titulares de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades civiles y militares.