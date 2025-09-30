Grupo Mundo Maya recibe el distintivo “Hecho en México”

septiembre 30, 2025

l Grupo Mundo Maya, empresa controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recibió el distintivo “Hecho en México”, otorgado a productos y servicios que representan la identidad, calidad y fortaleza productiva del país.

“El distintivo ‘Hecho en México’ no solo busca resaltar los productos manufacturados en nuestro país, sino también los servicios que reflejan la identidad nacional: turismo, gastronomía, cultura y hospitalidad. En este sentido, Grupo Mundo Maya fortalece su compromiso de ofrecer experiencias de primer nivel, impulsando al mismo tiempo el desarrollo económico y social de México”.

En este marco, Grupo Mundo Maya anunció su participación en la próxima edición de El Buen Fin, que este año celebrará su 15º aniversario del 13 al 17 de noviembre. La firma se sumará con atractivas promociones, principalmente en su red de hoteles, buscando que más mexicanos puedan acceder a experiencias turísticas de calidad a precios preferenciales.

En la entrega, Bárbara Botello, responsable del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, destacó que este distintivo refleja la confianza en la creatividad y disciplina de las y los trabajadores del país. Señaló que la distinción convierte a empresas como Mundo Maya en embajadoras de la identidad productiva de México.

⇒ Grupo Mundo Maya tiene bajo su gestión algunas instalaciones de infraestructura pública, entre ellas destacan aeropuertos, hoteles, trenes y parques.

Mientras que el director general de este grupo, Héctor Velasco, resaltó la importancia de reconocer no solo a los productos fabricados en México, sino también a los servicios de calidad internacional. Subrayó que la distinción impulsa la gastronomía, la cultura y la promoción turística, consolidando a la empresa como referente competitivo frente a cualquier servicio en el mundo.

Opera 12 aeropuertos en Nogales, Apodaca, NL, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tamuín, Uruapan, Puebla, Ciudad Ixtepec, Palenque, Campeche, Chetumal y Tulum; seis hoteles en Palenque, Calakmul, Edzná, Nuevo Uxmal, Chichén Itzá y Tulum; así como tres parques: La Plancha, Nuevo Uxmal y del Jaguar, además de dos museos.