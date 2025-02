Arturo Herviz no descarta atentado, ante el incendio en su vivienda en Angel R. Cabada

Arturo Herviz no descarta atentado, ante el incendio en su vivienda en Angel R. Cabada

febrero 1, 2025

El político busca ser candidato a la alcaldía por cuarta ocasión

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Tres vehículos quemados y daños al interior de una vivienda ubicada en el número 59 de la Calle Vicente Poxtan, en la colonia centro del municipio Ángel R. Cabada, es el saldo de un incendio registrado durante la noche del viernes 31 de enero.

La vivienda es propiedad del ex perredista Arturo Herviz Reyes, quien es aspirante a candidato independiente de la alcaldía de Angel R. Cabada. Los daños de la vivienda se reportan en el patio donde había al menos tres vehículos estacionados.

Según datos proporcionados el incendio inició alrededor de las siete y media de la noche del viernes 31 de febrero, en la vivienda no estaba nadie, y fueron los vecinos del tres veces alcalde de Angel R. Cabada quienes llamaron a los bomberos, que llegaron para controlar la conflagración.

La noche del 31 de enero, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó que el ex perredista, Arturo Herviz y su esposa Yazmin Copete Zapot, fueron registrados como aspirantes a candidato independiente a la alcaldía de Angel R. Cabada y Santiago Tuxtla, respectivamente.

Herviz Reyes ofreció una conferencia de prensa en el Puerto de Veracruz, donde calculó que la pérdida por los daños a la vivienda y los vehículos quemados es de más de 2 millones de pesos.

Destacó que afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo para apagar el fuego, antes de que las llamas alcanzaran el tanque de gas, lo que pudo provocar afectaciones a las viviendas del entorno.

“Como a eso de las 9 de la noche, mi hijo recibió una llamada de que estaba ardiendo la casa. Es algo sorprendente porque es un estacionamiento donde tenemos vehículos que no tiene gasolina, no tiene batería, no hay instalación eléctrica para que hubiera un corto.

“Es algo que realmente sí nos preocupa, porque creemos que fue un atentado o algo por el estilo, porque no hay elementos que puedan decirnos que fue un accidente. Por eso, el día de hoy presentaré una denuncia ante la Fiscalía para que los peritos determinen cómo se generó el corto, se quemaron tres autos, la lavadora y enseres de la casa”.

El político no descartó que el incendio fuera provocado, y que estuviera relacionado con sus aspiraciones con la candidatura independiente, pues este mismo viernes se informó que pasó a la etapa de recolección de firmas, para tener el aval de los ciudadanos, y lograr la candidatura.

“Creemos que pudo ser un atentado, por qué de dónde pudo salir la lumbre si no hay gasolina, si no hay batería. Los vecinos dicen que a las 7 y media empezó a salir humo, alguien se fue a asomar y vieron las llamas”.

El ex perredista comentó que la personas que limpia la casa se fue alrededor de las siete de la tarde. Descartó algún tipo de amenaza, sin embargo, reconoció que no es monedita de oro para caerle bien a todos, y tiene muy buena aceptación para lograr la alcaldía.