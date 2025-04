Destituyen a Yoon Suk-yeol como presidente de Corea del Sur

SEÚL.— El Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó este viernes, por unanimidad, la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional tras haber impuesto una ley marcial que sumió al país en una grave crisis.

“Pronunciamos el siguiente veredicto, con el acuerdo unánime de todos los jueces. Destituimos al demandado presidente Yoon Suk-yeol”, dijo el magistrado principal, Moon Hyung-bae.

El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia.

La sentencia implica la salida definitiva del cargo de Yoon Suk-yeol, el cual ya había sido suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días, y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días en esta potencia económica asiática.

The moment the court removed Yoon Suk Yeol from office pic.twitter.com/lWnJXppkpJ