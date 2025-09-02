Analizaría Congreso acciones para proteger obras de pueblos indígenas de Veracruz

septiembre 2, 2025

Xalapa, Ver., 02 de septiembre de 2025.- Debido a los recientes casos sobre apropiación, sin autorización o consentimiento, de diseños creados y elaborados por personas de pueblos originarios y con la finalidad de proteger la propiedad intelectual de estos productos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Esteban Bautista Hernández, resaltó la viabilidad de analizar el tema para proponer las medidas correspondientes.

En entrevista al término del acto realizado en la sede del Poder Judicial con motivo del inicio de funciones, al que también asistió la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el legislador externó la molestia de ciudadanos chinantecos que acudieron a la Ciudad de México (CDMX) y encontraron en tiendas chinas prendas con diseños que ellos habían elaborado.

Por consiguiente, consideró necesario abrir el diálogo para buscar un mecanismo que permita proteger la mano de obra de artesanas y artesanos indígenas, “Debe regularse y poner orden, porque han pirateado mucho la mano de obras de nuestros hermanos”, dijo.

Más adelante, el diputado de Morena realizó un recuento de las reformas impulsadas a partir de 2018 en favor de los pueblos indígenas y los trabajos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que los beneficios de esa legislación sean una realidad.

Agregó que, a partir de la armonización al Artículo 5 de la Constitución local, resultado de la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle, junto con la ahora presidenta del Poder Judicial del estado, magistrada Rosalba Hernández Hernández, y la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha realizado foros informativos en las sedes con población indígena para explicarles a detalle las bondades de esta normativa.