Analizan propuestas para crear iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Xalapa, Ver., 23 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de armonizar la normatividad estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén y la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro realizaron una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobierno de Veracruz (Segob), Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) y miembros de la sociedad civil, con quienes intercambiaron diversos puntos de vista para la elaboración de una iniciativa de ley en la materia.

En el uso de la voz, el legislador Pintos Guillén destacó la importancia de dicho proyecto, basado en la propuesta de Coalición Veracruz Seguro, que busca establecer las bases para la movilidad y seguridad vial de las personas a fin de garantizar el derecho humano a la movilidad, tal como lo dispone la Carta Magna.

Asimismo, indicó, se prevé establecer un Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, encabezado por el Poder Ejecutivo, quien vigilará que los órdenes de gobierno cumplan con sus obligaciones en beneficio de las y los veracruzanos.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, advierte en sus transitorios, que los estados deberán realizar las adecuaciones legislativas a sus propias leyes, toda vez que algunos de sus artículos aplican en toda la República Mexicana, como lo son límites de velocidad, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco para motociclistas, la prohibición del uso del teléfono móvil y operativos permanentes de alcoholímetro en todo el país, entre otros.

Al encuentro, celebrado en la Sala Irene Bourell de esta Soberanía, asistieron de la Segob, la Subsecretaria Jurídica y Asuntos Legislativos, Martha Patricia Hernández Gutiérrez, y el director general del Registro Público, Alberto Islas Aguilera.

De Coepra, la secretaría técnica, Yanet Ladrón de Guevara, y el enlace con los Consejos Municipales, Carlos Alberto Vázquez Mora, así como miembros asociaciones civiles: Joyce Adarely Zaleta Zamudio, Coordinadora de Coalición Movilidad Segura, Andrés David López Gómez, Antonio Sainz Olmos y Rodrigo Uscanga González.