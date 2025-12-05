Amplia participación y propuestas sólidas en el XX Parlamento de la Juventud

diciembre 5, 2025

Xalapa, Ver., 05 de diciembre de 2025.- Jóvenes representantes de las diversas regiones del estado de Veracruz presentaron propuestas en distintos temas al participar en el XX Parlamento de la Juventud Veracruzana, organizado por el Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), en colaboración con la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad de este Congreso.

En el Recinto Oficial del Palacio Legislativo, la diputada Ivonne Selene Durán López y los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez y Rafael Gustavo Fararoni Magaña, presidenta, secretario y vocal de dicha comisión, respectivamente, con el pase de lista y la toma de protesta de las y los participantes y la declaración de Instalación del Parlamento, dieron inicio a la sesión.

Desde la tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, dirigió un mensaje a las y los parlamentarios, a quienes dijo que “la política real empieza en la vida diaria, no en los discursos. Este Parlamento solo vale si lo conectan con lo que viven ustedes y con la gente que los rodea”.

Al referir su historia personal de perseverancia y esfuerzo, ya que “la realidad también te empuja a involucrarte”, la legisladora expresó su deseo de que este Parlamento sea “una oportunidad para preguntarse ustedes qué quieren hacer distinto y qué no están dispuestos a repetir”.

En presencia de la diputada Valeria Méndez Moctezuma y de los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Diego Casteñeda Aburto, la legisladora Naomi Edith Gómez Santos recordó a las y los parlamentarios que “la tarea no es parecer políticos, sino ser personas que transforman sin perderse en el camino” y que “Veracruz necesita una juventud que no espere un futuro que nunca llega, sino que se decida a mover el ahora”.

Sesión y propuestas de parlamentarias y parlamentarios

Para la conducción de los trabajos, la Mesa Directiva quedó integrada por Mar Azucena de la Cruz Ramírez, Rodrigo Zárate López Lira e Itzel Espinosa Santos, en calidad de presidenta, vicepresidente y secretaria, respectivamente.

Esta instancia parlamentaria cedió el uso de la palabra a José de Jesús Aguilera López, Andrik Elhian Alcudia Velazco, Luis Antonio Cabrera de la Cruz, Gisela Canseco Ángeles, José Manuel Carbajal Nuberg, Paola Elizabeth Cárdenas Cruz, Selena Castillo Morales, Keneth Cortez Martínez, Alan Antonio Domingo Hernández, Alfonso Uriel Domínguez Vigil y a Katherine Joselyn Dorantes Guillén.

Del mismo modo, a Adrián Durán Gutiérrez, Carlos Emmanuel Escribano Cobix, Francisco Fernández Nogueira, Lino González Basilio, María Magdalena González Calihua, Ana Libni González Gutiérrez, Alexei González Serrano, Tristán Eduardo Hernández González, Eduardo Hernández Jerónimo, Mario Hernández Pitta, Kevin Alexis Herrera Bravo y a Dalia Ixmatlahua Tlaxcala.

Así como a Edert Manuel Jiménez Eufrasio, Arantza Marlenne Joan Carrión, José Luis Lara Altamirano, César Omar López Rodríguez, Erick Marín López, Daniel Montero Martínez, Ángela Elena Olazarán Laureano, Gerardo Axel Ortega Salinas, María José Ovalle Sosa, Yusuli Pérez Alamillo, Valeria Quirazco González, Andrea Ramírez Montiel, Jorge Servando Ramírez Peralta y Ana Laura Reyes Dorantes.

También a Getsemaní Rodríguez Barradas, Axel Jael Romero Guerra, Romina Santos Hernández, Karla Sebastián Gabriel, Elías Habid Soto Macín, Felipe de Jesús Tecalco Jáuregui, Yanelle Tshiboyi, Ari Jafet Velasco Castillo y a Luis Alexei Vidal Colunga, quienes desde la tribuna presentaron sus propuestas, como también lo hicieron el y las integrantes de la Mesa Directiva.

Los temas abordados por las y los parlamentarios durante la sesión son: protección al medio ambiente, atención a víctimas, brigadas juveniles de salud, activación física, cobertura de servicios digitales, acceso a la salud, preservación de lenguas y culturas indígenas, protección a niñez y magisterio y economía digna para mujeres indígenas.

Campo y alimentación, actualización tecnológica, promoción del deporte, inclusión juvenil en gobiernos, capacitación de jóvenes en seguridad ciudadana, acceso al agua, curso vial para licencias, protección canina, protección a arrendadores, educación y cultura cívica y alfabetización digital a adultos.

Salud mental, uso responsable de la Inteligencia Artificial, combate al bullying, reforestación, educación práctica y social, gestión de residuos sólidos, vigilancia familiar en escuelas, salud de estudiantes y uso transparente y aplicación de recursos públicos en medio ambiente.

Tras el registro de todas las intervenciones y luego de la entonación del Himno Nacional, la Mesa Directiva declaró concluida la sesión.