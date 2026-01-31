Ambiente fresco y viento del norte hoy en Veracruz

enero 31, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informa que para hoy en el estado de Veracruz se espera un ambiente fresco durante el día, con temperaturas que oscilarán entre aproximadamente 16 °C y 22 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con posibilidades de lloviznas o lluvia ligera hacia la tarde o noche, debido a la humedad y los sistemas meteorológicos que afectan la región.

El SMN también indica la presencia de vientos del norte moderados a fuertes, que pueden sentirse especialmente en zonas costeras del estado. Este tipo de viento es típico de la temporada y puede incrementar la sensación de frío en la zona.

Recomendaciones del SMN: