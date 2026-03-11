Alerta en Catemaco: hidrocarburo invade zonas de anidación de tortugas

marzo 11, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La riqueza biológica del sur de Veracruz enfrenta una amenaza crítica tras el arribo de residuos petroleros a las costas del municipio de Catemaco.

Una supervisión técnica encabezada por la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Ecología, en conjunto con Protección Civil, reveló que el contaminante ha impactado diversos puntos de los 20.14 kilómetros de litoral, poniendo en riesgo inminente a las tortugas marinas que inician su temporada de desove en mayo.

El director municipal de Medio Ambiente, Joselito Leal Zacarías, indicó que el hallazgo más alarmante se registró en el campamento tortuguero de Capulteolt, donde se detectó una franja de 200 metros de hidrocarburo no solidificado justo en el área de anidación, lo que representa una barrera tóxica para las especies que buscan refugio para reproducirse.

El diagnóstico ambiental, reforzado con sobrevuelos de drones, identificó daños severos en Playa Carrizal y la Barra de Sontecomapan, zonas clave para la economía turística y pesquera de la región.

En Carrizal, integrantes de las cooperativas “El Real” y “La Barra” denunciaron la presencia de crudo a lo largo de un kilómetro, situación que ya ha provocado daños irreversibles en sus redes de pesca.

Aunque los habitantes intentaron retirar parte del material, las mareas han sepultado porciones de chapopote bajo la arena, creando una contaminación latente difícil de sanear. En Sontecomapan, la principal zona turística, el personal detectó 1.5 kilómetros de chapopote sólido y un intenso olor a crudo que ahuyenta a los visitantes.

La vigilancia tecnológica permitió ubicar en Playa Jicacal una mancha color café-verdoso de aproximadamente 100 metros cuadrados flotando mar adentro, la cual coincide con los restos de hidrocarburo esparcidos en un kilómetro de costa.

A pesar de los esfuerzos previos de limpieza, los sobrevuelos confirmaron que aún persisten líneas de contaminante en el océano que podrían recalar en los próximos días dependiendo de las corrientes. Hasta el momento, Playa Escondida es el único punto del litoral que se reporta libre de afectaciones, manteniéndose como la única zona limpia identificada durante la inspección aérea y terrestre.

Enfatizó que este diagnóstico detallado es fundamental para que las instancias federales y ambientales dimensionen el ecocidio en potencia y activen estrategias de mitigación urgentes.

El Ayuntamiento de Catemaco mantiene un monitoreo permanente, especialmente en las áreas de reproducción de fauna marina, ante el temor de que la toxicidad del suelo impida el nacimiento de miles de tortugas. Las autoridades locales hicieron un llamado enérgico a la federación para coordinar acciones de remediación profunda antes de que el ciclo biológico de las especies marinas se vea interrumpido definitivamente por la presencia de estos residuos.