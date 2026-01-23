Alcalde de Catemaco, Veracruz, enfrenta críticas por asistir a partido en el Santiago Bernabéu

enero 22, 2026

El alcalde del municipio veracruzano de Catemaco, Manuel Eduardo Toscano, presumió su visita al Estadio Santiago Bernabéu, para el partido entre el Real Madrid contra Mónaco, lo que le trajo críticas en redes sociales; tiene 20 días de asumir el cargo.

El presidente municipal viajó a Madrid, España, supuestamente para promocionar a Catemaco en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026. Fue el propio alcalde quien subió a sus redes sociales un video donde se le ve en el encuentro de la UEFA Champions League, celebrado el pasado martes.

“Hola aquí estoy en el Santiago Bernabéu en Madrid, disfrutando de un… pues del fútbol, Real Madrid y Mónaco, oigan, oigan”, dice eufórico mientras el estadio vibraba con los cánticos de los aficionados.

Decenas de usuarios expresaron su inconformidad a través de mensajes en redes sociales, en los cuales cuestionan al alcalde por el uso de recursos públicos, la prioridad de la agenda personal sobre la gestión municipal y el comportamiento de los funcionarios recién electos.

⇒ Manuel Eduardo Toscano es un compositor musical de piezas como “La Canalla”, “Pollito con papas”, “Catemaqueña” y “Rata de dos patas”.

Entre los comentarios resaltaron:

“20 días y ya sacando para el viajecito… que raro no?”

“Fue una herencia…. Del bienestar”

“Viajes y dispendio a costa del pueblo veracruzano”

“Otro que se sirve del presupuesto para beneficio personal!”

“Todavía ni empieza y ya esta gastando a manos llenas, por suerte, no pueden evitar publicar sus viajes y sus gastos, les fascina presumir lo que han robado”.

Catemaco participa en la feria con el propósito de atraer inversión y visitantes, aprovechando el auge reciente de su turismo internacional. En los últimos años, ha experimentado un crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros, especialmente durante la tradicional Misa Negra que se celebra el primer viernes de marzo.