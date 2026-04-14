Alcalde de Carlos A. Carrillo se pronuncia por fortalecer al ingenio San Jesús

abril 14, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el municipio de Carlos A. Carrillo se trabaja para fortalecer

la producción y comercialización de la caña de azúcar, aseveró el presidente municipal Francisco Molina, quien dijo que su administración está interesada en impulsar el Ingenio San Jesús, reconocido como uno de los más grandes de Latinoamérica por su tamaño

y niveles de producción.

Destacó, en entrevista, que la prioridad de su administración este año, es consolidar la confianza de inversionistas y empresarios para apuntalar la producción de caña de azúcar, y fortalecer la economía.

“Generar confianza en quienes deseen invertir, que lleguen nuevas empresas

y se generen más empleos en la zona. Nosotros estamos haciendo lo propio, dependiendo también de las obras que se vayan concretando”.

Y es que, dijo, son más de 52 mil hectáreas sembradas de caña, lo que representa

una base sólida para la economía local.

El Edil aclaró que hasta el momento no se reporta una disminución en la

producción, pero se enfrentan al bajo precio del azúcar que impacta directamente al sector.

“No hubo disminución; sin embargo, lo que afecta es el precio. De acuerdo

con cómo se esté exportando el azúcar, es como se determina el pago a los productores”.