Alcalde asegura que este año no hubo problemas de escasez de agua en Xalapa

noviembre 25, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

A pesar de los tandeos, este 2024 Xalapa no enfrentó problemas de escasez de agua, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, quien destacó que “no ha faltado el líquido en los hogares”.

Señaló que, aunque el municipio se preparó con pipas ante un posible desabasto, las lluvias permitieron mantener el suministro.

El edil adelantó que, si el próximo año se registra sequía severa, la ciudad contará con el apoyo de tres pozos en El Castillo, dos de los cuales ya aportan 90 litros por segundo. La nueva línea de conducción busca aportar hasta 120 litros por segundo más, suficiente para abastecer a una cuarta parte de la población.

Aseguró que no existe conflicto con los habitantes de El Castillo y que las obras avanzan para entregarse antes del 10 de diciembre.

Sobre la fuga en la línea de Huitzilapan reparada la semana pasada, informó que el servicio quedó normalizado en 72 horas.

“Xalapa está recibiendo agua muy bien; estamos bien”, dijo.