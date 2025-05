Ahued se reúne con dirigentes de partidos de cara al proceso electoral 

mayo 19, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- A casi 10 días de que culminen las campañas electorales en los 212 municipios de Veracruz, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con dirigentes estatales de diferentes partidos políticos para atender el tema, aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

Dijo que la intención es atender las peticiones de los mismos en torno al proceso electoral del próximo 1 de junio, aunque no se trató el tema de candidatos presuntamente vinculados a la delincuencia.

En la conferencia de la gobernadora Rocío Nahle García, el encargado de la política interna de Veracruz dijo que se acataron las instrucciones de la mandataria, reuniéndose con el dirigente del PRI, Adolfo Ramírez Arana y del PT, Vicente Aguilar Aguilar.



Este lunes se reuniría con los dirigentes de Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina y de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell.

«Se atendieron ya dirigentes de partidos para estar en contacto y todo lo que se les ofrezca, vincular desde luego como ya se ha hecho, derivado de las peticiones al OPLE para que tengan el resguardo de los candidatos y si tuvieran alguna duda, enlazarlos con la Secretaría de Seguridad Pública estén en un contacto directo por cualquier situación que se les ofrezca», explicó.

Sobre si se trató el tema de presuntos vínculos con delincuencia, dijo que cada partido político tiene la responsabilidad de verificar y vigilar que sus candidatos no tengan antecedentes criminales.

«Cada quien tiene la responsabilidad de verificar que no tengan antecedentes y nosotros no podemos adelantar un acto de eso, pero desde luego es justo que vigilen que no tengan algún candidato que tenga algún problema en temas legales, pero lo que el gobierno está haciendo es ser facilitador de la democracia».

Finalmente, dijo, se busca garantizar la seguridad de la población y de los candidatos para el proceso del 1 de junio.