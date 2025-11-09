Con inversión histórica de 37 mil mdp, Sheinbaum presenta el Plan Michoacán

noviembre 9, 2025

Beneficiarán a casi dos millones de habitantes del estado

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este domingo una inversión histórica de 37 mil 450 millones de pesos en programas del bienestar para Michoacán en 2026, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado este domingo en Palacio Nacional.

De acuerdo con la mandataria, los recursos beneficiarán directamente a 1.5 millones de habitantes, y se suman a una inversión total superior a los 57 mil millones de pesos que contempla el plan, orientado a reconstruir el tejido social, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la seguridad en la entidad.

“Además, en 2026 la inversión en programas del bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes”, puntualizó Sheinbaum al detallar el alcance económico del proyecto.

La presidenta subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no se limita a acciones operativas, sino que parte de una visión integral de seguridad sustentada en la justicia social y el bienestar.

“La seguridad se sostiene con estrategia, acciones y justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno”, afirmó.

El plan está estructurado en 12 ejes y más de 100 acciones, con una parte importante de la inversión proveniente de fuentes mixtas, públicas y privadas.

Sheinbaum explicó que la aplicación del plan se apoyará en una mayor austeridad republicana, que permitirá redirigir recursos hacia los programas sociales y los proyectos productivos.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie; al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, señaló.

Tras lamentar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta reiteró que el plan surgió de un proceso de escucha directa con autoridades municipales, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, trabajadores del campo, familiares de víctimas y diversos sectores sociales.

“No es un ejercicio de cuatro días, sino un ejercicio permanente”, destacó.

Para garantizar resultados, Sheinbaum anunció que personalmente dará seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y que los avances se informarán mensualmente en las conferencias matutinas.

“A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda.”