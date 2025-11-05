Afectación por inundaciones aún es crítica en Poza Rica: pobladores

noviembre 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La creciente desesperación por la falta de atención oficial tras las recientes inundaciones ha motivado a pobladores de Poza Rica a alzar la voz nuevamente para exigir la ayuda a las autoridades.

Las personas indicaron que la situación es crítica, especialmente para las familias con menores. Una de las vecinas afectadas narró con angustia la devastación en su hogar.

La pérdida material es casi total; su vivienda quedó anegada, cubriendo incluso la mitad de la segunda planta, dejándola sin menaje, desde una simple cuchara hasta los uniformes escolares.

La vecina de la colonia Gaviotas expresó su profunda preocupación ante el inminente regreso a clases, ya que las condiciones insalubres le impiden hacer una limpieza adecuada o desinfectar para recibir a los niños.

El abandono institucional ha generado una grave crisis sanitaria en las colonias. Los habitantes señalan que la basura se acumula sin que el servicio de recolección pase desde hace días, dejando las calles inundadas de desechos.

Paralelamente, la falta de agua ha inhabilitado el uso de los sanitarios, intensificando el malestar y la necesidad básica de los afectados.

Esta delicada situación, que combina la pérdida material con el riesgo de salud pública, ha obligado a los vecinos a recurrir a manifestaciones en días pasados, para obligar a las autoridades a tomar cartas en el asunto.