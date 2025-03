Acusan al alcalde de Emiliano Zapata por falta de atención en el tema de salud animal

marzo 7, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Animalistas denunciaron que en Emiliano Zapata sigue sin existir un reglamento de Salud Animal pese a que la ley los obligo a ello, lo que está provocando un incremento desmedido en el abandono y maltrato animal.

María Aurora Arrame, Jennifer Bustamante y Camila Aguilar, dijeron que el alcalde Erick Ruiz Hernández ha incumplido con los acuerdos que se tomaron en favor de los animales en el 2022.

Recordaron que hace dos años, tras los envenenamientos de animales en la pradera, hicieron un pliego petitorio, e incluso cerraron la calle para pedir la atención a la problemática.

Entonces, dijo, las contactó el alcalde municipal, Erick Ruiz, a quien le exigieron un centro de salud animal y un reglamento de Salud Animal que por ley debe de existir en todos los municipios del estado de Veracruz, y con lo que han incumplido.

Aunado a ello, pidieron capacitaciones para el personal de la policía municipal, para que abordara los reportes que se hacen, así como las esterilizaciones gratuitas, masivas.

«Nada más eso, que se hiciera un control, un censo de la población también y él quedó muy formal de que se nos iba a hacer caso, nos enseñó el proyecto que tenía del centro de salud, estaba en obra todavía, quedamos un poco contentas, pero ahorita nos estamos percatando de que no se ha hecho nada».

Expuso que aunque el edil hoy empezó a publicar en sus redes sociales que está trabajando, dijeron que no es tal.

«Nosotros nos hemos dado cuenta del incremento, del aumento desmensurado que hay ahorita de animales abandonados, van y los dejan allá, el maltrato. Como no hay un reglamento, la gente hace lo que quiere, entonces tenemos casos de animales en la azotea, a sol y agua, animales que los sacan y no se hacen responsables de lo que hagan, ya sean sus heces, matar otros animales, porque nos ha tocado que han matado otros animales, las esterilizaciones, por ende, el rescate no es el hilo negro de acabar con el maltrato».

Ante esto, remarcaron que es necesario que esterilizaciones y hacer conciencia sobre la responsabilidad que tienen los responsables de lls animal.

«Hacer conciencia a todas las personas que son tenientes de animales, que tienen a sus animales, que un animal necesita cuidados y que en el momento en que dicen, bueno, ya no quiero tener a mi animalito, que se vaya a la calle, eso no es posible. Ahorita hay un incremento desmedido de animales en situación de calle porque la gente no quiere a los animales y se les hace tan fácil tirarlos a ver quién los levanta».