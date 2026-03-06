Actualización Catastral brinda certeza sobre el patrimonio y previene delitos inmobiliarios

marzo 5, 2026

Xalapa, Ver., 5 de marzo de 2026.- El Programa de Actualización Catastral que impulsa el Ayuntamiento de Xalapa tiene como objetivo brindar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar, garantizar la justicia tributaria y prevenir delitos inmobiliarios, por lo que se invita a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, la cual no tiene un fin recaudatorio.

Autoridades de la Dirección de Ingresos informan que un catastro actualizado permite otorgar mayor seguridad sobre el patrimonio de las familias, facilita los procesos hereditarios, promueve la equidad en el pago de contribuciones y reduce el riesgo de fraudes o de ser víctima de redes dedicadas a delitos inmobiliarios.

Asimismo, la actualización contribuye a incrementar la plusvalía de las propiedades, ya que al contar con información precisa sobre el inmueble se establece una mayor correspondencia entre el valor catastral y el valor comercial, lo que resulta favorable en caso de que se desee vender la propiedad.

Además, contar con un padrón catastral actualizado permite al Ayuntamiento mejorar la planeación del desarrollo urbano y orientar de manera más eficiente la realización de obra pública, principalmente en zonas donde actualmente se reportan lotes baldíos, pero en las que ya existen viviendas construidas.

También contribuye a fortalecer la evaluación del municipio ante calificadoras financieras, lo que abre la posibilidad de acceder a créditos y atraer inversión pública y privada para continuar con el desarrollo de la ciudad.

Este programa no implica incrementos en el impuesto predial, ya que únicamente se actualiza el valor catastral de los inmuebles. Durante los procesos de verificación se han identificado predios con construcciones como condominios o residencias que actualmente pagan el predial como si se tratara de terrenos baldíos, lo que genera inequidad en el cumplimiento de esta contribución.

El programa inició el 1 de marzo y se desarrollará hasta diciembre, mediante brigadas que recorrerán distintas zonas de la ciudad para realizar los levantamientos correspondientes. Para mayor seguridad de la población, el personal estará debidamente identificado y portará un oficio de notificación.

Se exhorta a la población a colaborar en dichos trabajos y facilitar la actualización de la información, ya que, en caso de no contar con los datos directos del inmueble, el cálculo del valor deberá realizarse con base en estimaciones, lo que podría no reflejar con precisión las características reales del predio.