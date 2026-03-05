A partir del lunes se podrán adquirir tarjetas de recarga para servicio Ulúa en el Puerto y Boca del Río

marzo 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A partir del 9 de marzo, es decir, el próximo lunes, se pondrán a la disposición de usuarios y usuarias del Servicio Ulúa las tarjetas de prepago, las cuales brindarán una tarifa preferencias del 13 pesos.

Tal y como lo había anunciado la gobernadora Rocío Nahle García, los autobuses Ulúa contarán con un lector de tarjeta, lo que hará más ágil el acceso al servicio que se presta en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Asimismo, tendrá una tarifa preferencial de 13 pesos, 2 pesos menos a la tarifa normal, que actualmente es de 15 pesos por persona.

Las tarjetas de prepago se pueden comprar con las y los conductores del Servicio, en el Aquarium de Veracruz y en Tiendas Yepas.

“Ahora las unidades Ulúa contarán con tarjetas físicas de recarga para hacer tu acceso al servicio más rápido y sencillo”.