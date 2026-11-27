noviembre 27, 2026

Xalapa, Ver., viernes 27 de noviembre de 2026.- Entre paisajes costeros, formaciones rocosas y extensiones de selva tropical, Los Tuxtlas reúne escenarios naturales que forman parte del Catálogo de Locaciones Fílmicas del Estado.

La región destaca por su potencial para recibir producciones cinematográficas, televisivas, publicitarias y de contenido digital, además de ser atractivos para quienes desean conocer la región.

Roca Partida, en San Andrés Tuxtla, ofrece un paisaje frente al Golfo de México, donde imponentes acantilados, cuevas y formaciones rocosas se combinan con la vegetación tropical y el mar.

Para quienes disfrutan de la aventura, este lugar ofrece actividades como el rapel y el descenso a la Cueva del Pirata Lorencillo, una formación natural rodeada de leyendas sobre tesoros escondidos. La visita puede complementarse con un recorrido por las playas Montepío y Playa Escondida, ideales para disfrutar del sol.

La Reserva Ecológica de Nanciyaga, en Catemaco, se encuentra rodeada de selva tropical a orillas de la laguna; sus senderos permiten disfrutar de la tranquilidad del entorno, acompañado de paisajes naturales.

Durante la visita es posible tomar un baño de agua mineral, aplicar una mascarilla de barro, recibir una limpia tradicional o realizar recorridos guiados por los senderos. También pueden realizarse paseos en kayak para apreciar el paisaje desde el agua.

Conoce más sobre la diversidad de espacios que reúne el Catálogo de Locaciones Fílmicas en https://tr.ee/5P6UYiwkxw.