Activistas de la diversidad sexual piden a Fiscalía dar mayor seguimiento a denuncias

Activistas de la diversidad sexual piden a Fiscalía dar mayor seguimiento a denuncias

septiembre 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La defensora de los derechos de la diversidad sexual, Jocelyn Paulina Rodríguez, consideró que la Fiscalía General del Estado debe fortalecer el seguimiento de las denuncias y revisar la actuación de su personal.

Señaló que uno de los principales problemas es que algunos casos permanecen sin avances durante semanas o meses, pese a que las víctimas ya realizaron los trámites correspondientes.

«Falta mucho, que se muestre cooperativa en cuanto a los asuntos que estaban parados sí, pero darle seguimiento creo que es un tema que les compete darles seguimiento», añadió.

Agregó que la disposición de las autoridades para escuchar a las víctimas debe traducirse también en acciones concretas y seguimiento de las carpetas de investigación.

«Que se ponga mayor atención y que no te revictimicen», agregó.