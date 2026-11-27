noviembre 27, 2026

Aún no hay fecha para que dejen de recibir pagos en efectivo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que las gasolineras y las casetas de peaje serán los primeros sectores en México donde se establecerá el uso exclusivo de medios de pago digitales y electrónicos, con lo que comenzará el proceso para dejar atrás el uso de billetes y monedas en la compra de combustibles y el pago de cuotas carreteras.

La disposición quedó formalizada mediante un acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El documento identifica dos actividades estratégicas: el expendio al público de gasolinas y diésel, dentro del sector de hidrocarburos, y el cobro de peajes, correspondiente al sector de infraestructura, comunicaciones y transportes.

Sin embargo, aunque el acuerdo entró en vigor este viernes, los automovilistas no tendrán que dejar de utilizar efectivo de manera inmediata.

La transición será gradual y las autoridades competentes cuentan con un plazo de 15 días hábiles para publicar las disposiciones administrativas que establecerán las condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos para instrumentar el nuevo esquema.

Estas reglas también deberán precisar los plazos específicos para sustituir progresivamente los pagos en efectivo por operaciones electrónicas, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para que las estaciones de servicio y las casetas dejen de recibir billetes y monedas.

Entre los mecanismos autorizados para realizar los pagos se encuentran los códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, órdenes de transferencia de fondos y otros instrumentos electrónicos que permitan realizar operaciones financieras.

La medida busca impulsar la digitalización de las transacciones en actividades consideradas estratégicas para la economía nacional, además de reducir el manejo de efectivo y facilitar el seguimiento de las operaciones comerciales.

En el caso de las gasolineras, el esquema también está relacionado con el fortalecimiento de la trazabilidad en la comercialización de combustibles, a fin de mejorar la vigilancia sobre la procedencia y venta de gasolina y diésel, así como contribuir al combate al robo de hidrocarburos y la comercialización ilegal.

Para las casetas de peaje, la transición pretende agilizar el tránsito vehicular, reducir los tiempos de espera y disminuir las filas que se generan por los cobros manuales, mediante una mayor utilización de sistemas electrónicos y telepeaje.

El acuerdo será obligatorio en todo el territorio nacional para los proveedores, permisionarios y concesionarios que desarrollen las actividades contempladas.

La legislación también prevé excepciones ante contingencias que impidan recibir pagos electrónicos, circunstancias en las que podrá recurrirse a mecanismos alternativos, incluido el efectivo.

En el caso de las gasolineras, Hacienda reiteró que la incorporación de pagos electrónicos permitirá fortalecer la vigilancia sobre la comercialización de combustibles y generar registros verificables de las operaciones, particularmente ante las irregularidades relacionadas con la venta y distribución ilícita de hidrocarburos.

La dependencia señaló que contar con información trazable de los pagos constituye una herramienta complementaria a los controles volumétricos y a las nuevas disposiciones regulatorias del sector, pues facilitará la identificación de posibles anomalías en la cadena comercial de gasolinas y diésel.

Además, sostuvo que la digitalización permitirá disminuir los riesgos y costos asociados al manejo de efectivo para los permisionarios, mejorar la eficiencia del servicio y ampliar las alternativas de pago para los consumidores.

Respecto al cobro de peajes, la SHCP justificó la medida por los problemas de congestionamiento y los prolongados tiempos de espera que se registran en las plazas de cobro, particularmente cuando predomina el pago manual.

Como sustento, citó un estudio del Instituto Mexicano del Transporte sobre las filas en autopistas de cuota, en el que se analizó el funcionamiento de la plaza de cobro de Palmillas, en la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con esa investigación, cuando los automovilistas realizan sus pagos exclusivamente de manera manual, el tiempo promedio de demora en las casetas con dirección a la Ciudad de México aumenta de 2.40 a 14.72 minutos, un incremento de 612 por ciento.

El análisis también documentó filas de aproximadamente 827 metros, capaces de afectar los accesos y la circulación de vialidades cercanas.

En contraste, los carriles exclusivos para telepeaje pueden procesar entre 900 y mil 200 vehículos ligeros por hora, mientras que los carriles con pago manual y electrónico registran una capacidad de entre 600 y 700 unidades por hora.

Hacienda consideró que estos resultados justifican avanzar hacia mecanismos de cobro electrónico que permitan agilizar el tránsito, reducir los congestionamientos y mejorar la seguridad vial.

El acuerdo será obligatorio en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que operen como permisionarias, concesionarias o autorizadas en las actividades señaladas.