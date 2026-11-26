Operadores de transporte Atenas y otros están capacitados, se aceptan críticas, pero se pide respeto: Enrique Santos

Operadores de transporte Atenas y otros están capacitados, se aceptan críticas, pero se pide respeto: Enrique Santos

noviembre 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se han capacitado a los conductores de los cinco servicios que se han puesto en operación para el servicio de transporte público en Veracruz, Ulúa, Quetzalli, Papaloapan, Totonaco y Atenas, ésta última en Xalapa, aseveró el secretario técnico del Fideicomiso de la Modernización del Transporte Público, Enrique Santos Mendoza, quien llamó a los usuarios a respetar su esfuerzo.

El funcionario indicó que en todos los municipios, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Carlos A. Carrillo-Cosamaloapan, Poza Rica-Tihuatlán y Xalapa, las y los operadores inician actividades desde las 5 de la mañana para dar servicio a la ciudadanía, en un trabajo que significa el sustento de su familia.

«Comunicar con verdad es una responsabilidad. A quienes buscan unos cuantos “likes” con publicaciones amarillistas, les pido respeto por el esfuerzo de las mujeres y los hombres que trabajan de noche y madrugada para brindar un mejor transporte a nuestra gente.»

Enrique Santos puntualizó que al supervisar personalmente el transporte público, toma en cuenta las críticas, los señalamientos y se atienden las fallas, para mejorar cada día, tal como lo instruyó la gobernadora Rocío Nahle.

MÁS DE 507 MIL ABORDAJES EN XALAPA

Por otra parte, el encargado del Servicio de Transporte Público en el estado recordó que el pasado lunes se puso en operación el servicio Atenas en la capital del estado, el cual será gratuito hasta este sábado 28 de noviembre, para después tener un costo de 15 pesos por corrida y 40 pesos el pase por un día.

“Las cinco rutas establecidas en Xalapa tiene una demanda potencial estimada de 20 mil 500 abordajes diarios, considerando 30 días de operación al mes la proyección superará los 507 mil abordajes mensuales”.