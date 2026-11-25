noviembre 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La buscadora María Elena Gutiérrez aseguró que las familias se siguen enfrentando falta de certeza en las acciones para localizar a sus seres queridos y en la identificación de los restos humanos.

Consideró que uno de los principales problemas es la crisis de identificación humana, pues, afirmó, existen numerosos restos sin identificar y no se han impulsado acciones suficientes para resolver esta situación.

“En lugar de impulsar la identificación, la crisis de identificación de tantos restos que no sabemos de quiénes son, el gobierno no hace nada para resolver ese problema”, sostuvo.

Consideró que en las jornadas de búsqueda hace falta investigación previa, análisis de contexto y antecedentes que permitan establecer por qué se debe buscar en determinados lugares.

“Creo que falta certeza en las búsquedas, creo que falta seriedad en las búsquedas y faltan resultados en las búsquedas y en disminuir la crisis de identificación de restos que ya hay”, manifestó.

Agregó que la desaparición de personas continúa siendo un problema que crece en Veracruz y mencionó que, de acuerdo con las cifras que refirió, en la entidad habría alrededor de 22 mil personas desaparecidas.

«La desaparición es una crisis y cada día hay más, cada día hay más desaparecios. Aquí en el estado de Veracruz 22 mil desaparecidos».

Sobre el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, señaló que aunque tienen un buen presupuesto, quedan muchos pendientes por atender.

«Yo creo que la persona que está encargada ya debió aprender algo porque ella no sabía nada, ella nunca había estado en ninguna acción de búsqueda y espero que ya haya aprendido algo y que haya búsquedas efectivas».

En su opinión, fue un error del gobierno colocar en esta comisión a una persona, que a su decir, no tiene experiencia para un cargo como este.

Convocan a actividad solidaria con Palestina y madres buscadoras

Este miércoles en conferencia de prensa, colectivos y organizaciones anunciaron la actividad Desde el maíz hasta el olivo, que reunirá la lucha de las madres buscadoras en México con la de las mujeres palestinas.

Alma Alvarado, vocera de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina en México, explicó que el encuentro forma parte de la campaña global Con Silvio le cantamos a Palestina, con la que buscan visibilizar la resistencia del pueblo palestino y la situación de las familias de personas desaparecidas en México.

«Para conmemorar los 79 años de la resolución 181 donde da comienzo la catástrofe, el desplazamiento del pueblo Palestino, por esta razón vamos a reivindicar su lucha y su perseverancia. Asimismo, nuestro cantautor cubano Silvio Rodríguez cumple 80 años e hicimos esta unión de solidaridad y resistencia», explicó.

Como parte de la actividad se elaborará un mural dedicado a las mujeres palestinas y a las madres buscadoras. El evento se realizará el próximo 29 de noviembre en Xalapa a las 12 horas en el parque Sandino ubicado entre las calles Julio Antonio Mella y Rosa Luxemburgo.